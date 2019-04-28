ИА «Ореанда-Новости». Предупреждение компании касается сетевого адаптера переменного тока Этот девайс продавался в комплекте с компьютером Mac и отдельными устройствами на базе iOS с 2003 по 2010 год. В этот список попал и трёхштырьковый разъем, входящий в комплектацию адаптера World Travel.

Как сообщает CNN Business, Apple попросила клиентов отказаться от использования этих девайсов из-за опасности получить удар электрическим током. Как следует из заявления, проблемные адаптеры были отправлены в Соединенное Королевство, Гонконг и Сингапур.

«В исключительно редких случаях названные трёхконтактные адаптеры Apple для электрических розеток могут выйти из строя и создать потенциальную опасность поражения электрическим током», - отмечается в пресс-релизе Apple.

В заявлении говорится: «Apple знает о шести подобных случаях по всему миру». Apple также заявила, что отзыв был добровольным и что клиенты могут обмениваться поврежденными вилками. В заявлении также отмечается, что проблемный трёхконтактный штекерный адаптер был белого цвета и на внутреннем разъеме, где находится подключение к основному адаптеру питания Apple, нет букв. USB-переходники питания Apple не пострадали. Компания выпустила информацию, чтобы помочь клиентам идентифицировать проблемные модели.