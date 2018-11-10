ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple заявила о ряде проблем, обнаруженных в работе своих самых популярных устройств: iPhone X и 13-дюймовой модели MacBook Pro.





Американская компания заявила в пятницу, что сенсорный экран на некоторых смартфонах iPhone X не реагирует на касания или производит действия самостоятельно. Продажи IPhone X стартовали в ноябре 2017 года и были прекращены в сентябре этого года, когда Apple анонсировала модели iPhone XS и iPhone XR. В течение нескольких последних месяцев компания получала сообщения о проблемах с сенсорным экраном от пользователей смартфонов.





Apple также заявила, что «ограниченное число» 13-дюймовых моделей MacBook Pro имеет «проблему, которая может привести к потере данных и сбоям в работе жёсткого диска». Apple сообщает в примечании для клиентов, что речь идет о моделях без сенсорной панели с памятью 128 ГБ или 256 ГБ, которые были проданы с июня 2017 года по июнь 2018 года. Компания рекомендует пользователям, которые столкнулись с проблемами в работе своих устройств, «обратиться в сервис как можно быстрее».





Компания предлагает бесплатно заменить экран неисправных смартфонов iPhone X и бесплатно отремонтировать ноутбуки MacBook Pro.





Пользователи iPhone X, которые обнаружили сбои в работе сенсорного экрана, должны обратиться в ближайший розничный магазин Apple, найти авторизованного поставщика услуг Apple или обратиться в службу поддержки Apple, чтобы отправить устройство в ремонт через курьера.





Apple рекомендует клиентам сделать резервную копию данных, хранящихся в iTunes или iCloud, до проведения ремонта. Компания также предупреждает, что в случае других повреждений телефона, например, если у него потрескался экран, необходимо сначала устранить такие повреждения, а затем обращаться за ремонтом по программе.





Apple впервые прокомментировала сообщения пользователей о проблемах с экранами iPhone X. Аналогичные программы по замене экранов в прошлом уже были предложены владельцам неисправных моделей iPhone предыдущих поколений, в том числе, iPhone 6.





Анонсированная программа Apple не распространяется на стандартное гарантийное покрытие iPhone X, и владельцам может быть отказано в ремонте по ряду причин, например, если телефон был куплен в одной из стран, не включённых в условия программы. Программой бесплатного ремонта могут воспользоваться владельцы устройств iPhone X не позднее трех лет с момента первоначальной покупки смартфона.





Если клиент уже оплатил ремонт дефектов, включённых в программу, он может обратиться в службу поддержки Apple за возмещением расходов.