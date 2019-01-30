ИА "Ореанда-Новости". Глава корпорации Apple Тим Кук объявил о решении компании снизить цены н некоторые модели iPhone. Он пояснил, что изменение цены коснётся некоторых флагманских моделей смартфона. Второе в истории корпорации снижение цен за 12 лет существования iPhone произойдёт в странах, где курс национальных валют существенно снизился по отношению к американскому доллару.

Apple откорректирует цены в местной валюте и приблизит их к уровню прошлого года, пояснил Кук в интервью агентству Reuters, пишет РБК.

«Мы решили вернуться [к ценам на iPhone], более сопоставимым с нашими локальными расценками год назад, надеемся, это поможет нашим продажам в этих регионах», — сказал генеральный директор американской корпорации журналистам. Кук сообщил, что в регионах, где национальные валюты стали слабее по отношению к доллару США, цена на модели iPhone увеличилась «более значительно». Кук добавил, что решение скорректировать цены было сформулировано после макроэкономического анализа условий рынка указанных стран.

Генеральный директор Apple при этом не пояснил, каких именно стран коснётся снижение цены, а также не уточнил, как часто и при каких условиях компания может пойти на подобные меры.

Выпущенный в сентябре 2018 года iPhone XS компания оценила в 999 долларов. В России продажи новой модели начались от 87 990 рублей.

Отметим, ранее представители компании Apple озвучивали, что среди стран с заметным снижением курса национальных валют по отношению к доллару значатся Бразилия, Турция и Россия. Также снижение объёмов продаж iPhone было зафиксировано в Китае.

Напомним, около недели назад консалтинговое агентство Brand Finance обнародовало рейтинг самых дорогих брендов в мире. В общей сложности в рейтинг вошли 500 брендов. Компанию Apple аналитики поместили на вторую строчку, как, впрочем, и в предшествующие два года. В денежном эквиваленте бренд американской компании вырос с 146,3 млрд долларов до 153,6 млрд долларов. Лидером рейтинга стал Amazon.