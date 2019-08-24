24.08.2019, 11:40
Apple запатентовала умные часы с поддержкой 5G
ИА «Ореанда-Новости». Американская компания Apple решила начать работу над умными часамы Apple Watch с поддрержкой сети 5G. Заявку на оформление патента компания опубликована на сайте Бюро регистрации патентов и торговых марок США.
Новые часы Apple Watch смогут передавать информацию на другие устройства через протоколы связи IEEE 802.11ad или протоколы связи беспроводных систем 5-го поколения. Об этом говорится в самой заявке.
Антенны для приёма и передачи информации будут расположены о бокам, либо под экраном часов. Устройство также будет оснащено поддержкой wi-fi и bluetooth.
Новые часы Apple Watch смогут передавать информацию на другие устройства через протоколы связи IEEE 802.11ad или протоколы связи беспроводных систем 5-го поколения. Об этом говорится в самой заявке.
Антенны для приёма и передачи информации будут расположены о бокам, либо под экраном часов. Устройство также будет оснащено поддержкой wi-fi и bluetooth.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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