ИА "Ореанда-Новости". Корпорация Apple намерена начать выпуск одежды, которая станет подключаться к смартфонам по беспроводной связи. Как сообщается издание «Apple Insider», патентное подразделение корпорации подало в США заявку под названием «Ткань со встроенными электрическими компонентами». Журналисты издания предположили, что такая технология может быть использована именно для производства одежды.

Патентная заявка опубликована 10 января, новая ткань будет состоять из «изоляционных» и «проводящих» нитей. Первые призваны защитить кожу от контакта с проводящими волокнами, вторые при этом обеспечат проводимость электрического сигнала.

Сделанная по такой технологии одежда будет способна собирать о своём владельце различные данные. Кроме того, по предположению издания, с этой технологией можно сделать шляпу со встроенными наушниками для прослушивания музыки. Также, по мнению журналистов «Apple Insider», технология, на которую претендует корпорация, может помочь при разработке других устройств, как, например, гибких смартфонов.

Вместе с тем, издание напоминает, что еженедельно разработчик подаёт несколько патентных заявок, что вовсе не означает скорое появление продуктов по заявленным технологиям.

Американская корпорация Apple заняла место одного из крупнейших производителей персональных и планшетных компьютеров, телефонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Корпорация признана одним из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира компании располагается в Купертино, штат Калифорния. В сентябре 2018 года Apple стала первой американской компанией, чья капитализация превысила 1 трлн 44 млрд долларов. В 2018 году компания стала третьей в рейтинге 500 лучших работодателей по версии Forbes.