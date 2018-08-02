ИА «Ореанда-Новости» . Арбитражный суд Москвы принял решение об отклонении иска компании «АлексАнн».

Напомним, что представители организации подали в суд на Российскую академию наук за ее меморандум «О лженаучности гомеопатии». Крупный производитель гомеопатических ветеринарных препаратов, каким является компания «АлексАнн», опасалась за свой имидж, а также снижение спроса на свою продукцию после публикации исследований ученых.

Стало известно, что доходы истца уже значительно снизились. Компания требовала, что Российская академия наук выступила с опровержением меморандума, а также выплатила сумму в размере 30 миллионов рублей в качестве компенсации за причиненный вред репутации организации.

Со своей стороны, представители Российской академии наук выступили с заявлением о предоставлении компанией «АлексАнн» результатов исследований, которые подтвердили бы эффективность гомеопатических препаратов. Организация не смогла предоставить в суд такие данные, в связи с чем иск был отклонен.

Также отмечается, что компания не предоставила сведений о вреде меморандума и его связи с уменьшением спроса на продукцию организации. Представитель также заявил, что меморандум не представляет общего категоричного мнения всей Российской академии наук, а только является заключением группы ученых.

По словам представителей «АлексАнна», государственная регистрация гомеопатических средств в качестве лекарственных препаратов уже является доказательством их эффективности. Дополнительных исследований о научности оснований применения этих препаратов для лечения больше не требуется.

Стало известно, что разбирательства в отношении гомеопатических средств ведутся еще с февраля 2017 года после того, как Российская академия наук опубликовала свой меморандум. Это было сделано комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук.

Сразу после этого национальный совет по гомеопатии выступил с критикой меморандума, заявив о заказной фальсификации его результатов.

Для решения вопроса в гомеопатической сфере в Министерстве здравоохранения Российской Федерации была создана специальная рабочая группа, а в Государственную думу был внесен законопроект об ограничении рекламы гомеопатических препаратов из-за недоказанности их лечебных свойств в ходе клинических испытаний.