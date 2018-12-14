ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН в ходе раскопок в Денисовой пещере на Алтае впервые нашли древний обработанный карандаш, который, предположительно, использовался в творческих целях. Древний карандаш выполнен из кусочка красного железняка, рассказал директор института Михаил Шуньков.

"Уникальная находка для Денисовой пещеры. Мы его называем карандаш. Это природный пигмент гематит, который первобытные художники применяли для различных художественных целей. Он был обработан", - рассказал Шуньков по итогам летнего полевого сезона 2018 года.

Учёный отметил, что такую находку археологи встретили впервые в Денисовой пещере. По его словам, предмет бесспорно использовался в творческих целях. Также учёный рассказал, что ещё был обнаружен небольшой кусочек мраморной гальки, окрашенный веществом типа охры.

"То есть древними обитателями Денисовой пещеры активно использовались не только украшения, но и различные красители", - сказал он.

Древний карандаш был найден в южной галерее Денисовой пещеры в слое отложений возрастом от 45 до 50 тысяч лет и характеризующем начало верхнего палеолита — раннюю стадию развития денисовской культуры. Раскопки здесь возобновлены в этом году, благодаря этому, также была получена представительная коллекция изделий из бивня мамонта и скорлупы страусиных яиц.

Денисова пещера стала известна на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это ещё не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Открытие нового подвида человека стало мировой сенсацией.