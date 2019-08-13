ИА «Ореанда-Новости». Международная группа исследователей обнаружила на высоте 4 тыс. м в Эфиопии. Ранее считалось, что такие поселения возникли гораздо позже, так как условия среды, в том числе разреженный воздух, не являются подходящими для постоянной жизни.

Как сообщает издание Science Alert, археологи изучили скальное укрытие Финча-Хабера в южной части Эфиопии. По данным учёных, возраст находки оценивается в 45 тыс. лет. В частности, исследователи нашли каменные артефакты и фрагменты керамики, кости грызунов, страусиные яица, а также стеклянные бусины и отходы жизнедеятельности человека.

До недавнего времени учёные полагали, что люди заселили высокогорные районы сравнительно недавно, во время голоцена, периода который начался примерно 11,7 тыс. лет назад.

Напомним, 12 августа стало известно, что археологи раскопали две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода в некрополе Аидония в городе Немея. Некрополь микенской эпохи был первоначально открыт чёрными археологами в 1970-х годах. Археологи впоследствии нашли там два десятка гробниц, но почти во всех побывали мародеры. Две новые каменные гробницы, относящиеся к позднему микенскому периоду, были обнаружены в ходе систематических раскопок, которые ведёт в Микенах Управление древностей Коринфии. Первая из двух гробниц содержала два первичных захоронения и кости ещё 14 человек. Вторая гробница не имела крыши, которая, по всей видимости, рухнула ещё в микенский период, в ней были найдены три первичных захоронения. В обеих камерных гробницах найдены глиняные сосуды и статуэтки, а также другие мелкие предметы.

А 2 августа отмечалось, что археологи нашли главный храм «египетской Атлантиды» на дне Средиземного моря. Как сообщало издание ScienceAlert, также были найдены несколько кораблей, нагруженных, в частности, монетами и ювелирными изделиями. Учёные считают, что открыли колонны храма Амон Гарп — главного культового сооружения этого города, а также руины древнегреческого храма. Кроме того, исследователи нашли бронзовые монеты царя Птолемея II, а также керамическую посуду, находившуюся на борту судов.