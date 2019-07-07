07.07.2019, 19:23
Археологический комплекс Помпеи находится в опасности
ИА «Ореанда-Новости» Журналистское расследование показало, что древнеримскому городу Помпеи угрожает серьезная опасность времен Второй Мировой войны. Дело в том, что журналисты из газеты Il Fatto Quotidiano, обнародовав материалы антигитлеровской коалиции, датировавшиеся 24 августом 1943 года, обнаружили, что в военные годы вблизи Неаполя были сброшены 165 бомб.
Специалистам не удается установить статус 96 снарядов. Они могли взорваться без видимой угрозы археологическому комплексу. Однако судьбы 69 из них точно не известны. По некоторым материалам, часть из них не взорвалась и находятся там, где сейчас продолжаются раскопки, так как около 20% города все ещё находится под землёй.
Специалистам не удается установить статус 96 снарядов. Они могли взорваться без видимой угрозы археологическому комплексу. Однако судьбы 69 из них точно не известны. По некоторым материалам, часть из них не взорвалась и находятся там, где сейчас продолжаются раскопки, так как около 20% города все ещё находится под землёй.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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