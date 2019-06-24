ИА "Ореанда-Новости" Экспедиция в составе пятидесяти восьми человек отправилась в прошлую субботу на борту исследовательского судна из порта Архангельска в сторону Арктики. Продложительность экспедиции составит двадцать дней.

«Арктический плавучий университет» является единственной в своём роде научно-исследовательской морской экспедицией. Состав собирается на борту судна под названием «Профессор Молчанов». Экспедиция носит и образовательный характер – в путь отправляются молодые учёные, призванные изучить разные аспекты арктических земель в условиях северных морей. Арктический плавучий университет существует с 2012 года. Инициатором экспедиции выступил Северный арктический федеральный университет совместно с Росгидрометом и Русским географическим обществом. С прошлого года за большую часть финансовых обязательств стало ответственно предприятие «Норникель». «Арктический плавучий университет» уже успел стать своего рода визитной карточкой Северного арктического федерального университета. О нём знают далеко за пределами страны.

Среди участников экспедиции текущего года значатся студенты и исследователи как отечественных, так и зарубежных высших учебных заведений. В течение двадцати дней пассажиры «Профессора Молчанова» исследуют территорию Шпицбергена, а также пройдут мимо таких арктических земель как Земля Франца Иосифа и Новая Земля.

Тема похода в северные моря заключается в изучении экосистемы, сложившейся на берегах Арктики. В планах участников исследовать образцы местного планктона и пресной воды. Кроме того, в этом году продолжат изучать негативное влияние микропластика на экосистему северных морей, в целом.