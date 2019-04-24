ИА «Ореанда-Новости». Из-за задержек коммерческих запусков НАСА будет по-прежнему полагаться на российские полёты корабля "Союз" для отправки астронавтов на космическую станцию ​​до начала 2020 года.

С тех пор, как американский космический челнок отправился на отдых в 2011 году, НАСА платит России за поездки на Международную космическую станцию. Агентство надеялось, что эта финансовая зависимость, наконец, закончится в 2019 году. Но с обнародованием на этой неделе новой линейки рейсов и дат запуска, космическое агентство признало, что им ещё пригодятся российские ракеты "Союз".

Из-за задержек коммерческих запусков космических кораблей SpaceX и Boeing, разработчикам которых НАСА заплатило миллиарды долларов, американские астронавты, как минимум, ещё год, продолжат полёты на ракетах "Союз". И даже в новом долгосрочном реестре экипажа, где значатся даты стартов на следующий год, не указаны какие-либо коммерческие рейсы.

НАСА планировало прекратить платить за полёты на космическую станцию ​​на борту российских кораблей "Союз" к концу 2019 года и вместо этого перейти на покупку транспортных мест у SpaceX и Boeing. Но обе компании всё ещё продолжают тестирования и сертификации для полётов своей техники вместе с людьми на борту.

В результате этих задержек астронавт НАСА Кристина Кох, находящаяся сейчас в своём первом космическом полёте, теперь будет находиться на МКС в общей сложности 335 дней. Это ожидаемый мировой рекорд пребывания женщины в космосе. Астронавт Эндрю Морган также будет находиться на МКС, по крайней мере, в течение семи месяцев, дата его возвращения ещё не определена.