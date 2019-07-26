ИА «Ореанда-Новости». Астрономы обнаружили в созвездии Малой Медведицы звезду, которая намного старше Солнца. Это небесное тело начало «кашлять», а границы её внешней оболочки размылись. По словам учёных, поведение найденной звезды связано с последними мгновениями её жизни. Данная находка и наблюдения за процессом «умирания» небесного тела. Помогут исследователям понять, как будет вести себя Солнце. Результаты исследования опубликованы в Астрофизическом журнале.

«Наблюдения за его эволюцией помогут нам проверить многие теории о смерти звезд в ближайшие полвека», - сказала Мередит Джойс из Национального университета Австралии в Канберре.

По её мнению, звезда в созвездии Малой Медведицы превратится в белого карлика через несколько сотен тысяч лет. Это поспособствует уничтожению всего живого в её системе. Мередин Джойс предположил, что примерно через 4,5-5 миллиардов лет Солнце также исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное топливо», и начнет сжигать гелий.

Это приведёт к увеличению объёма звезды, которая поглотит ближайшие планеты: Венеру и Меркурий, и превратит Землю в безжизненный горячий шар.