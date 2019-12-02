Учёные из разных стран во главе с Хуаном Себастьяном Бруззоне обнаружили возле молодой звезды HD 141569A ещё 2 протопланетных диска.Астронавты уверены, что из протопланетных дисков в последствии зарождаются планеты, так как подобные облака из газа и пыли были обнаружены и в нашей солнечной системе.