02.12.2019, 19:18
Астронавты обнаружили зарождение планетной системы
ИА «Ореанда-Новости». Астронавты из канадского Университета Западного Онтарио обнаружили зарождение планетной системы, сообщает журнал The Astronomical Journal.
Учёные из разных стран во главе с Хуаном Себастьяном Бруззоне обнаружили возле молодой звезды HD 141569A ещё 2 протопланетных диска. Таким образом, научные сотрудники выявили зарождение не одной планеты, как предполагалось ранее, а целой планетной системы.
Астронавты уверены, что из протопланетных дисков в последствии зарождаются планеты, так как подобные облака из газа и пыли были обнаружены и в нашей солнечной системе.
Учёные из разных стран во главе с Хуаном Себастьяном Бруззоне обнаружили возле молодой звезды HD 141569A ещё 2 протопланетных диска. Таким образом, научные сотрудники выявили зарождение не одной планеты, как предполагалось ранее, а целой планетной системы.
Астронавты уверены, что из протопланетных дисков в последствии зарождаются планеты, так как подобные облака из газа и пыли были обнаружены и в нашей солнечной системе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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