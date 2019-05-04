ИА «Ореанда-Новости». В южных регионах страны будет видно лучше всего метеорный поток Аквариды, пик которого придётся в ночь с 5 на 6 мая. Эксперт-астролог из Крыма Александр Якушечкин рассказал, что там условия будут благоприятными, также этому будет способствовать новолуние, передаёт РИА Новости.

Прародительницей этого метеорного потока станет комета Галлея, Земля пересекает её орбиту в мае и октябре. Аквариды лучше всего будут видны в Крыму и на Северном Кавказе – там будут просматриваться очень длинные метеоры потока.

В этом году сложились особые условия для наблюдения: 5 мая в 1.46 мск наступит новолуние, это значит, что Луна своим светом не будет мешать наблюдениям. В Крыму лучше всего наблюдать Аквариды около 2.30 ночи и до самого рассвета. Непременным условием для наблюдений является ясное и безоблачное небо, отметил Якушечкин.