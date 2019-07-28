ИА «Ореанда-Новости». Система с тремя звездами (все - красные карлики) содержит, как выяснили исследователи, также экзопланету. Пока учёные не могут сказать, из чего состоит её атмосфера, но ситуация должна скоро измениться.

Астрономы проанализировали данные с аппарата TESS и пришли к выводу, что планета с каменистым рельефом больше Земли. Приблизительная температура поверхности составляет 160 градусов по Цельсию. Один оборот вокруг Солнца происходит за пять дней. Охарактеризовать атмосферу пока не удалось.

Дальнейшие научные исследования показали, что планета примерно на 30% больше Земли по массе и состоит из камней. Если бы человек был в этом мире, он мог бы наблюдать три солнца на небе, напоминающие три глаза: один большой и два гораздо меньших.