ИА «Ореанда-Новости». Учёные обнаружили ранее неизвестный тип космических объектов, которые могут возникнуть при нарушении обычного процесса гибели светила., которая быстро изменяет свой блеск из-за того, что внешние слои пытаются восстановить равновесие. Об этом сообщает издание Science Alert.

Новые объекты названы горячими субкарликовыми пульсаторами и они напоминают другую редкую разновидность звёзд — высокоамплитудные голубые пульсаторы, об открытии которых было объявлено в 2017 году. Их яркость изменяется на несколько десятков процентов меньше чем за час (20-40 минут), а температура достигает 30 тысяч кельвинов. Пульсаторы не могут возникать в результате эволюции одиночного светила. Исследователи считают, что причиной их формирования могло стать прохождение вблизи сверхмассивной черной дыры или слияние с другой звездой.

Четыре новые объекта пульсируют с периодами от 200 до 475 секунд, изменяя яркость на пять процентов. Они являются подтипом субкарликов В, которые несколько тусклее звезд главной последовательности того же спектрального класса. По своей массе они меньше Солнца в два раза, а по размеру — в 10 раз, что делает их довольно плотными. Температура субкарликов В достигает 20-40 тысяч кельвинов. Считается, что они возникают, когда звезда главной последовательности (например, Солнце) превращается в красный гигант, однако преждевременно теряет внешние слои по неизвестной причине.

Учёные пока не знают, что именно заставляет субкарлики В пульсировать. Причиной может быть накопление железа, приводящее к циклическому появлению непрозрачности в определенном слое звездной атмосферы. Это называется каппа-механизмом, и он заключается в нарушении состояния равновесия, когда слой атмосферы опускается вглубь светила, становится слишком плотным и непрозрачным. В результате увеличивается давление, которое выталкивает слой обратно, увеличивая яркость субкарлика.