



ИА «Ореанда-Новости» . Громкое открытие о планете, климат которой схож с условиями на поверхности Земли, швейцарские учёные из университета Женевы и исследователи из Национальной обсерватории Бразилии сделали ещё год назад. И вот теперь журнал «Astrophysical Journal Letters» опубликовал новые изыскания астрономов.

Планета, которую обнаружили, наблюдая за звездой Ross 128b, находится на расстоянии 11 световых лет от Земли в созвездии Девы. Исследователи наблюдали за ней при помощи спектрометра HARPS, который установлен на 2,2-метровый телескоп в обсерватории Ла-Силья в Чили. За год наблюдений за Ross 128b учёным удалось выяснить, что на поверхности планеты, вращающейся вокруг звезды, может находиться вода, также на планете мягкий климат, благоприятный для зарождения и поддержания жизни.





Сейчас в научных астрономических кругах ведётся спор, может ли быть данная планета обитаема. Диого Соуто, сотрудник Национальной обсерватории Бразилии в Рио-де-Жанейро, рассказал прессе, что его исследования уже на спектрометре APOGEE, который установлен на 2,5-метровый телескоп в обсерватории Апаш-Поинт в США, показали, что верхние слои звезды Ross 128b содержат столько же углерода, титана и железа, что и Солнце. А это значит, что планета, которая вращается вокруг данной звезды, может обладать схожим составом и плотностью, что и Земля. Чем глубже астрономы изучают звезду, тем больше они получают информации о планете, вращающейся вокруг неё. Все данные, которые сейчас находятся в распоряжении учёных, говорят о том, что планета у Ross 128b ближе всего к Земле по своему облику и устройству, чем все открытые за последние несколько лет.





Известно, что Ross 128b – это красный карлик. Его размер не превышает десятой части Солнца. Вокруг красного карлика вращается планета, по словам учёных, находящаяся в центре так называемой «зоны жизни». Астрономы высчитали, что возраст звезды Ross 128b около 5 миллиардов лет, а год на планете на, вращающейся вокруг неё, длится примерно 9 суток. Учёные отметили, что сравнительно небольшое расстояние между Землёй и Ross 128b, а также постепенное приближение последней к Солнцу, поможет в дальнейшем глубже изучить новую планету и дать ответ о возможности её обитания. Помогут в проведении подобных исследований новые модернизированные обсерватории и телескопы TESS и «Джеймс Уэбб».