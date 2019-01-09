ИА «Ореанда-Новости» Астрономы рассказали, что не стоит надеяться найти жизнь на Проксиме Центавра b и других близлежащих планетах у красных карликов. Для развития какой-либо формы жизни на этих планетах не хватает воды и органики. Об этом говорится в материале издания Astronomy & Astrophysics.

«Земля, как мы знаем, изначально была сухой и безжизненной – запасы органики и воды на ней появились благодаря кометам и астероидам с окраин Солнечной системы. Оказалось, что миры у красных карликов лишены этих запасов «кирпичиков жизни», так как эти небесные тела очень быстро выбрасываются за пределы системы», — объяснил Гленн Шнайдер из университета Аризоны в Тусоне (США).

За последние три года учёными были найдены три планеты, которые имеют определённое сходство с Землёй, планетологи полагали, что на подобных планетах может существовать жизнь. Первую планету обнаружили у ближайшей к Земле звезды, Проксима Центавра. Ещё три планеты были найдены в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, причём там расположено семь планет. Все эти планеты похожи на Землю тем, что обладают небольшим размером и находятся на таком положении на орбите, которое считается благоприятным для развития жизни - они вращаются вокруг красных карликов.

Именно соседство с такими звёздами может препятствовать появлению жизни на экзопланетах, считают учёные, так как красные карлики провоцируют множество вспышек, которые разрушают магнитное поле планеты и лишают её атмосферу кислорода.

Гленн Шнайдер с коллегами обнаружили ещё один фактор, который объясняет, почему на землеподобных планетах до сих пор не обнаружена жизнь. Учёные рассматривали свою гипотезу на примере протопланетного диска у новорожденного красного карлика AU в созвездии Микроскопа. Этот диск удалён от Земли всего на 32 световых года, что позволяет исследователям подробно изучить процессы, происходящие внутри него. Учёные следили за «волнами», которые движутся внутри диска, как потом выяснили специалисты, эти «волны» были вызваны вспышками на поверхности диска или формированием одного или нескольких миров во внутренней его части. Эти процессы перемешивали материю внутри диска и разгоняли её до огромных скоростей.

На протяжении трёх лет Команда Шнайдера наблюдала за «волнами», и пришла к выводу, что эти колебания выбрасывают материю из протопланетного диска в межзвездную среду с огромной скоростью. Из-за этого всего через 1,5 миллиона лет, что очень мало по космическим меркам, он перестанет существовать.

Таким образом, астрономы пришли к выводу, что кометы и астероиды, которые и являются «кирпичиками жизни», просто не успевают сформироваться, поэтому землеподобне планеты, расположенные у красных карликов необитаемы.



