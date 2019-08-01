ИА «Ореанда-Новости». Международная группа астрономов сообщила о. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Экзопланета GJ 357 d была обнаружена в начале 2019 года с помощью транзитного метода, который заключается в поиске космических объектов, проходящих на фоне диска родительского объекта. Она относится к классу суперземель, которые значительно превышают Землю по своей массе. Планета обладает плотной атмосферой, которая может оказаться пригодной для существования живых организмов.

GJ 357 d находится в зоне обитаемости (зоне Златовласки) — области космоса, которая располагается в оптимальной близости от звёзды, чтобы на планете могла существовать жидкая вода. Экзопланета вращается вокруг карликового тела спектрального класса М (красные звёзды) с периодом 55,7 дня. Кроме GJ 357 d, в системе находятся ещё две планеты.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что астрономы обнаружили планету, которая входит в состав системы, имеющей три красных светила. Долгое время считалось, что такие системы не могут существовать долго из-за того, что планеты в них не имеют стабильных орбит.

Каменистая планета LTT 1445Ab, которая была обнаружена транзитным методом с помощью орбитального телескопа TESS, удалена от Земли на 22,5 светового года. Все три её солнца относятся к М-карликам — маленьким красным звездам главной последовательности. По словам учёных, одна из звезд с поверхности планеты выглядит как большой оранжевый диск, остальные размером с Венеру на небе Земли, но примерно во сто раз ярче. Однако со временем картина может меняться.