ИА "Ореанда-Новости" Астрономы выяснили, что обнаруженная в августе этого года межзвёздная комета Бориса не имеет внесолнечного происхождения. Соответствующее исследование опубликовано учёными из Кракова в одном из научных изданий.

Напомним, что 30 августа 2019 года астроном Геннадий Борисов обнаружил новую комету. Она получила название C/2019 Q4. Уникальность находки была в том, что космический объект имел внесолнечное происхождение. Исследования свидетельствовали о том, что комета в ближайшем времени покинет Солнечную систему и станет, таким образом, первой в истории астрономических наблюдений межзвёздной кометой. По прогнозам специалистов, комета должна была сблизиться с Солнцем 9 декабря, а с Землёй – 28 декабря текущего года. Все эти наблюдения доказывали происхождение кометы, происходившее за пределами Солнечной системы.

В настоящее время теория о внесолнечном происхождении кометы Борисова была опровергнута польскими учёными. Группа исследователей Ягеллонского университета, расположенного в городе Кракове, под руководством Петра Грузика, доказали, что комета Борисова не имеет различий между другими кометами Солнечной системы. В своих наблюдениях учёные использовали наземные телескопы WHT (William Herschel Telescope) и Gemini North. Изучив обнаруженный объект более детально, стало ясным, что комета является долгопериодической кометой, как и все обнаруженные ранее. Исключением стала орбита и скорость движения кометы Борисова. Однако, разгадать загадку происхождения этого объекта поможет его максимальное сближение с Солнцем в декабре 2019 года. В это время комета станет яркой, что поможет сделать астрономам более качественные снимки и данные спектрометрии. Это поможет исследователям больше понять о физических свойствах экзопланетных систем в целом.