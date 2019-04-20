20.04.2019, 13:13
Asus прекращает производство планшетных компьютеров
ИА «Ореанда-Новости». Тайваньская компания Asus заявила, что не планирует больше выпускать новые модели планшетов.
Отмечается, что в Asus отказались от дальнейшего развития линейки планшетных компьютеров ZenPad. Получается, что планшет модели ZN380KNL серии ZenPad 8 станет последним устройством этой линейки. Отказ прежде всего связан с тем, что в компании хотят увеличить производство мощных смартфонов серии ZenFone.
Ранее в компании заявили, что хотят отказаться от производства недорогих смартфонов в пользу гаджетов премиум-сегмента.
Отмечается, что в Asus отказались от дальнейшего развития линейки планшетных компьютеров ZenPad. Получается, что планшет модели ZN380KNL серии ZenPad 8 станет последним устройством этой линейки. Отказ прежде всего связан с тем, что в компании хотят увеличить производство мощных смартфонов серии ZenFone.
Ранее в компании заявили, что хотят отказаться от производства недорогих смартфонов в пользу гаджетов премиум-сегмента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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