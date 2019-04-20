Отмечается, что в Asus отказались от дальнейшего развития линейки планшетных компьютеров ZenPad. Получается, что планшет модели ZN380KNL серии ZenPad 8 станет последним устройством этой линейки. Отказ прежде всего связан с тем, что в компании хотят увеличить производство мощных смартфонов серии ZenFone.Ранее в компании заявили, что хотят отказаться от производства недорогих смартфонов в пользу гаджетов премиум-сегмента.