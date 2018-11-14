ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных, которую возглавляют работники НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, предложила применять блокаторы ферментов, которые участвуют в развитии атеросклероза, в процессе его терапии.

Американский журнал, посвящённый проблемам молекулярной и клеточной кардиологии (Journal of Molecular and Cellular Cardiology) опубликовал работу российских учёных, в которой они доказывают, что на ферменты металлопротеиназы, принимающие участие в развитии атеросклероза, можно воздействовать, чтобы лечить заболевание. Исследование поддержал грант от Российского научного фонда.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что атеросклероз, так же как другие заболевания сосудов и сердца - одна из основных причин инфарктов и смертей от них во многих странах мира. Атеросклеротические бляшки возникают из-за неверной работы плоских клеток на внутренней поверхности сосудов (эндотелия). В бляшке накапливается холестерин, затем крупные бляшки прорастают капиллярами. Таким образом, нарушается ток крови в поражённом сосуде, но самое опасное - образование тромбов, которое и приводит к смерти.

Во всех описанных процессах принимают роль ферменты (то есть ускорители реакций) металлопротеиназы. Они могут разрушать разные типы белков во внеклеточном матриксе. Матрикс - основа плотных тканей, где располагаются клетки, в ней транспортируются химические вещества. Когда белки расщепляются под влиянием ферментов, клетки мигрируют более активно, а благодаря этому возможна перестройка тканей и даже «ремонт» сосудов.

Уже известны вещества, блокирующие ферменты, одобренные для терапии ревматоидных, онкологических заболеваний, но при этом недостаточно изучен их потенциал в лечении патологий сосудов и сердца. 28 известных ферментов могут блокироваться разными веществами, но в ходе экспериментов (на грызунах) установили именно те, которые способствуют развитию атеросклероза на разных стадиях. Теперь можно повысить терапевтическую эффективность и избежать побочного действия лекарств, разрабатывая синтетические ингибиторы (угнетатели) конкретных ферментов на основе механизмов, специфичных для этих ферментов.

Ингибиторы матриксной металлопротеиназы можно применять в острых состояниях, полагают учёные. В настоящее время в долгосрочном лечении атеросклероза используют статины, которые опосредованно снижают активность ферментов за счёт противовоспалительного действия. Благодаря новому открытию избирательные блокаторы ферментов будут «отключать» только те типы металлопротеиназы, которые участвуют в развитии опасного заболевания.