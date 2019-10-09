Целью запуска стало перемещение и поддержание старых спутников на орбите.

Космический аппарат носит название Mission Extension Vehicle (или MEV). Его задачи в космосе заключаются в продолжении миссии, в данном случае, поддерживать нормальное состояние уже старых спутников на орбите. Аппарат стартовал сегодня, 5 октября. Mission Extension Vehicle, а также спутник связи Eutelsat-5WB должны были доставить на российской ракете-носителе тяжёлого класса «Протон-М». В 13:17 по московскому времени она стартовала с космодрома Байконур, уже спустя три минуты началось отделение первой ступени. На официальном сайте и в группах социальных сетей государственной корпорации «Роскосмос» велась прямая трансляция запуска ракеты.

Аппарат Mission Extension Vehicle был разработан американскими специалистами компании Orbital ATK. Напомним, что с прошлого года она вошла в состав другой компании под названием «Northrop Grumman». Миссия космического аппарата MEV-1 заключается в стыковке к уже запущенному спутнику связи Intelsat 901. У этого спутника, который был выведен на орбиту ещё восемнадцать лет назад, в настоящий момент заканчивается топливо.

В случае успешной стыковки аппарат MEV-1 переведёт спутник связи на новую орбиту, где он начнёт новый цикл своего функционирования. В будущем MEV-1 планируют использовать и для перемещения спутников и заправки космических аппаратов. Стоит также отметить, что запущенный сегодня спутник Eutelsat-5WB заменит другой спутник. Его действие будет в основном распространено на такие страны как Франция, Италия и Алжир. По оценке специалистов, новый спутник связи сможет пробыть на орбите в течение последующих пятнадцати лет.