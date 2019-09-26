ИА "Ореанда-Новости" Археологический музей под названием «Берестье», расположенный на территории Белоруссии, вновь откроет свою экспозицию после проведения работ по реновации. В музее обновили все четырнадцать залов.

«Берестье» планируют открыть 5 октября. Именно в это время здесь будет проходить Четвёртый национальный форум «Музеи Беларуси». В обновлённой экспозиции археологического музея посетители смогут увидеть одежду, которую носили древние племена, проживающие на этой территории, их быт и ремёсла. Реновация экспозиции музея выразилась также в том, чтобы некоторые разделы выставки были существенно расширены и дополнены новыми экспонатами. Не обошла стороной и модернизация экскурсионного процесса – музей стал более интерактивным благодаря аудиосопровождению и использованию таких технических новшеств как QR-коды и 3D-очки. В музее открыли и кинозал, где транслируются как художественно-исторические, так и документальные фильмы о Берестье. Стоит отметить, что местные власти выделили около пятидесяти тысяч белорусских рублей (или около полутора миллионов российских рублей) на реконструкцию музея.

Отметим, что Четвёртый национальный форум «Музеи Беларуси» стартует 4 октября. Организаторами мероприятия выступили министерство культуры Республики Белоруссия и исполнительный комитет Брестской области. Сам форум будет посвящён вопросам музеев и связанных с ними наукой, инновациями и коммуникациями. Форум завершит свою работу 6 октября.

Археологический музей «Берестье» расположен на территории города Бреста, является филиалом Брестского областного краеведческого музея. Учреждение было открыто 2 марта 1982 года на месте археологических раскопок, которые проводились здесь с 1968 года под руководством доктора исторических наук П.Ф. Лысенко.















