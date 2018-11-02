Как научить машину принимать сложные решения, связанные со спасением и человеческой гибелью? Этот вопрос сильно волнует производство беспилотников. Несмотря на то, что такие средства передвижения по умолчанию будут реже попадать в аварию из-за отсутствия человеческого фактора, при любом раскладе нельзя исключать возникновения ЧП.

Основной проблемой стал даже не сам факт научения машины, но слишком разные взгляды, которые разнятся в зависимости от общих настроений страны проживания.

Эксперимент Массачусетского технологического института, в ходе которого проводилось исследование, назвали Moral Machine. Опрос прошло более двух миллионов людей, проживающих на территории 233 стран.

Респонденты разошлись в мнениях по многим вопросам. Даже то, что кажется нам обыденным, вроде спасения детей и женщин, оказалось причиной разногласий.

По результатам исследования страны разделились на три кластера: Западный (Россия, Австралия, США, англоязычные и скандинавские страны), Восточный (страны, чьи жители преимущественно придерживаются мусульманства или конфуцианства) и Южный (Латинская Америка, Франция и страны, которые когда-то находились под французским гнетом).

Различия результатов тестирования этих кластеров оказались довольно серьёзны.

В Южном кластере считают, что спасать в первую очередь нужно женщин и детей, и только потом всех остальных. В Восточном же предпочтение отдают тем, кто чётко соблюдает законы и правила дорожного движения. Мнение участников Западного кластера разделились.

Интересно, что различия во мнениях обуславливается и общими настроениями стран. Например, в странах с преобладанием индивидуалистских установок огромное значение придают количеству потенциальных пострадавших в аварии, для них нормой является пожертвовать одним во благо нескольких. В странах, где превышают коллективистские настроения, никак не относятся к количеству жертв, придавая при этом большое значение возрасту (чем старше человек, тем трепетнее будет к нему отношение).

В странах, где люди привыкли к бедноте и низкому уровню жизни, довольно плохо относятся к законам, предпочитая их нарушать. Это коснулось и правил дорожного движения. А граждане, привыкшие к наличию социальных пропастей, отдают предпочтение спасению людей, занимающих более высокий пост.

Разнообразий много, противоречий тоже. Перед разработчиками встала очень серьёзная проблема, которую им необходимо решить для запуска беспилотного автомобиля. В любом случае, невозможно совсем избежать аварий, в том числе и с летальным исходом. Но минимизация потерь и попытки предусмотреть все варианты до мельчайших деталей - святая обязанность производителей.