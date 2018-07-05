



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Немецким учёным, работающим в Институте Лейбница и изучающим зоопарки и дикую природу, удалось вырастить в пробирке зародыш северного белого носорога. Функционально они вымерли, так как на планете осталось только две самки этого вида. Информация о достижении учёных была опубликована на сайте института.

Учёные из разных уголков мира решили провести эксперимент. Ими был использован генетический материал, который они собрали перед тем, как скончался последний самец вида, а также ооцит самки родственного ему вида - южного белого носорога - для оплодотворения искусственным методом. Эксперимент дал положительные результаты - учёные смогли вырастить бластоцисту (раннюю стадию развития зародыша) носорога в пробирке.





"Успешное развитие гибридного эмбриона является важным шагом на пути к первому рождению северного белого носорога с помощью методов искусственного размножения”, - комментирует Ян Стейскаль, директор международных проектов в сафари-парке Двур Кралове в Чешской Республике.





Две последние самки белого носорога были рождены в Двур Кралове и в настоящее время находятся под стражей в заповеднике Ол-Пежета на территории Кении.





"Наши результаты очень положительные и перспективные. На данный момент мы готовы отправиться в Кению и собрать ооциты из последних двух самок белого носорога, чтобы произвести чистые бластоцисты, где оба генетических материала будут принадлежать одному виду", - комментирует профессор Томас Хильдебрандт.





В настоящее время учёные работают над процедурой переноса эмбрионов. Томас Хильдебрандт добавил, что ими применяется метод, которые многократно был использован на лошадях.





Отметим, что 60 лет назад популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако к 1980 году выжило только 15 животных. Одной из причин вымирания животных в таком высоком темпе является деятельность браконьеров. Большая охота идёт за рогом белого носорога, которая имеет высокий спрос на чёрном рынке, а также считается целебным в некоторых африканских культурах.