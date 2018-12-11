ИА «Ореанда-Новости». Биопринтер «Орган.Авт», который был доставлен на МКС, воссоздал человеческую хрящевую ткань, а также ткань мышиной щитовидной железы. Об этом 11 декабря сообщает ТАСС по результатам пресс-конференции с представителем компании, которая создала устройство.

Эксперимент был проведён на Международной космической станции, рассказал журналистам Юсеф Хесуани. Хесуани является управляющим партнёром 3D Bioprinting Solutions, - компании, которая создала биопринтер. Эта же компания - лаборатория биотехнологических исследований - заявила эксперимент.

Магнитный биопринтер «Орган.Авт» создали специально для искусственного выращивания живых тканей. Впоследствии его можно будет использовать и для «печати» органов, сообщает Юсеф Хесуани. Кроме того, его будут применять для изучения влияния космических условий на живые организмы в ходе длительных полётов.

20 декабря вечером результаты эксперимента будут доставлены на Землю, где учёные проведут гистологическое исследование полученных образцов тканей и межклеточных соединений. Они увидят, как «собрались» конструкты, как «повели» себя. Первичные результаты анализа биологического материала планируется получить к концу января, комментирует представитель 3D Bioprinting Solutions.

Первый экземпляр магнитного биопринтера планировали доставить на Международную космическую станцию 11 октября, но ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10» потерпела аварию.

Все расходы по доставке биопринтера «Орган.Авт» на орбиту взял на себя Роскосмос, отметил Андрей Диваев, замдиректора департамента бизнес-систем госкорпорации. Собственно орбитальный эксперимент финансировала фирма «Инвитро» и её дочерняя компания, российский стартап «3D Биопринтинг Солюшнз».