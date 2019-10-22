ИА «Ореанда-Новости». Научные сотрудники выяснили, что помочь с лечением рака поможет кремний.

Учёные из России и Германии проводили совместные исследования в отношении лечения онкологических заболеваний. Наиболее сильнодействующей назвали разработку наноконтейнеров из кремния. Такие контейнеры помогут лекарствам попасть в локализацию заболевания.

Такие наноконтейнеры необходимо вводить в организм человека. Кремний имеет свойство пропитываться медикаментами и безвреден для здоровья человека. По проведённый экспериментам было выявлено, что такой метод лечения будет более эффективным, чем химическая терапия.