Учёные из России и Германии проводили совместные исследования в отношении лечения онкологических заболеваний.. Такие контейнеры помогут лекарствам попасть в локализацию заболевания.Такие наноконтейнеры необходимо вводить в организм человека.По проведённый экспериментам было выявлено, что такой метод лечения будет более эффективным, чем химическая терапия.