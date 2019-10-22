22.10.2019, 00:12
Бороться с раком возможно с помощью кремния
ИА «Ореанда-Новости». Научные сотрудники выяснили, что помочь с лечением рака поможет кремний.
Учёные из России и Германии проводили совместные исследования в отношении лечения онкологических заболеваний. Наиболее сильнодействующей назвали разработку наноконтейнеров из кремния. Такие контейнеры помогут лекарствам попасть в локализацию заболевания.
Такие наноконтейнеры необходимо вводить в организм человека. Кремний имеет свойство пропитываться медикаментами и безвреден для здоровья человека. По проведённый экспериментам было выявлено, что такой метод лечения будет более эффективным, чем химическая терапия.
Учёные из России и Германии проводили совместные исследования в отношении лечения онкологических заболеваний. Наиболее сильнодействующей назвали разработку наноконтейнеров из кремния. Такие контейнеры помогут лекарствам попасть в локализацию заболевания.
Такие наноконтейнеры необходимо вводить в организм человека. Кремний имеет свойство пропитываться медикаментами и безвреден для здоровья человека. По проведённый экспериментам было выявлено, что такой метод лечения будет более эффективным, чем химическая терапия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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