ИА «Ореанда-Новости». Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что организация не намерена отказываться от российских «Союзов».

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн заявил, что NASA не намерены отказываться от мест на российских кораблях «Союз». Организация заинтересована в том, чтобы увеличить количество своих астронавтов на МКС.

Несмотря на удачные испытания космического корабля Crew Dragon от SpaceX, управление не планирует отказываться от доставки американских астронавтов на МКС кораблями российского производства.

Брайденстайн отметил, что NASA будут и впредь сохранять своё присутствие на околоземной орбите. «Нам нужно ещё многое усвоить там», подчеркнул директор NASA.