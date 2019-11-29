ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Великобритании создали тест, позволяющий диагностировать рак простаты в домашних условиях.

Журнал BioTechniques описал новый тест, созданный британскими учёными. По словам его создателей, тест способен диагностировать рак простаты в домашних условиях всего лишь при помощи анализа мочи.

Рак простаты – самый распространённый вид онкологии среди мужчин. У многих он проходит незаметно для самих обладателей и не требует никакого лечения. Однако бывают случаи, когда опухоль начинает расти.

Пациенты, у которых есть малейшее подозрение на рак простаты, обязаны сдавать анализы каждые полгода, чтобы не упустить момент. Учёные из Университета Восточной Англии и больнице при Университете Норфолка и Норвича разработали специальный тест. Он сможет выявить рак, проверив наличие определённых генов в утренней моче.