02.12.2019, 00:47
Британские учёные указали на возможность определения рака лёгких по рукам
ИА «Ореанда-Новости».Британские учёные указали на возможность определения рака лёгких по рукам, сообщает интернет-портал medikforum.ru.
По их исследованию, в 30% случаях у онкобольных отмечается незначительное искривление пальцев рук. Подобный симптом наблюдается и у людей с заболеваниями сердца. На более поздних стадиях онкозаболевания, у пациентов наблюдается увеличение пальцев в размере. Они становятся мягкими и немного блестящими возле кутикулы.
Учёные организации Cancer Research UK отметили, что если у человека наблюдаются симптомы кашля, наличие крови в мокротах или боль в области груди, то людям стоит срочно обратиться к врачу.
По их исследованию, в 30% случаях у онкобольных отмечается незначительное искривление пальцев рук. Подобный симптом наблюдается и у людей с заболеваниями сердца. На более поздних стадиях онкозаболевания, у пациентов наблюдается увеличение пальцев в размере. Они становятся мягкими и немного блестящими возле кутикулы.
Учёные организации Cancer Research UK отметили, что если у человека наблюдаются симптомы кашля, наличие крови в мокротах или боль в области груди, то людям стоит срочно обратиться к врачу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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