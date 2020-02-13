13.02.2020, 16:04
Бюджетные AirPods разрабатываются Apple
ИА «Ореанда-Новости».Корпорация Apple готовит к производству более простую и соответственно дешёвую версию своих TWS-наушников AirPods Pro.
Новая модель появится на рынке с приставкой Lite. Она станет дешёвым аналогом старшей модели, естественно, с исчезновением некоторых функций. Но полюбившиеся пользователям система шумоподавления сохранится. Пока эта версия не запущена в производство, но компания уже ведёт переговоры с партнёрами и поставщиками, находится в поисках фабрики. Новая модель, AirPods Pro Lite, будет производится и продаваться параллельно с обычными AirPods Pro.
Сейчас точная дата выхода и цена новых наушников неизвестны. Если верить инсайдерам, Apple ещё даже не определились с производителем, поэтому ждать презентации новой модели этой осенью точно не стоит.
Новая модель появится на рынке с приставкой Lite. Она станет дешёвым аналогом старшей модели, естественно, с исчезновением некоторых функций. Но полюбившиеся пользователям система шумоподавления сохранится. Пока эта версия не запущена в производство, но компания уже ведёт переговоры с партнёрами и поставщиками, находится в поисках фабрики. Новая модель, AirPods Pro Lite, будет производится и продаваться параллельно с обычными AirPods Pro.
Сейчас точная дата выхода и цена новых наушников неизвестны. Если верить инсайдерам, Apple ещё даже не определились с производителем, поэтому ждать презентации новой модели этой осенью точно не стоит.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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