Чай - наиболее популярный напиток во всём мире. Он обладает многими полезными свойствами. Так например, вещество теин, содержащееся в чае, благотворно влияет на нервную систему человека, а белки и аминокислоты - на обмен веществ.Люди, выпивающие свыше пяти кружек чайного напитка, подвергают собственную зубную эмаль разрушению. В чае содержатся именно такие компоненты.Производители пакетированного чая используют, в основном, старые листья этого растения. В них накапливается большое количество фторидов, которые, в свою очередь, поступают в чайный лист из почвы. Из-за постоянно употребляемых организмом фторидов у человека могут развиться различные онкологические заболевания. Вредно и употребление пакетированного чая для почек и костей человека.Чрезмерное употребление чая может привести к плохому усвоению железа организмом человека и к затруднённой работе печени. Пить большое количество чая на ночь также вредно, предупрждают медики. Это может привести к бессоннице, так как в чае содержится ещё больше кофеина, нежели в кофе.Таким образом, организм человека не пострадает от употребления этого любимого всеми напитка.