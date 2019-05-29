29.05.2019, 19:03
Чай негативно влияет на организм человека, утверждают медики
ИА "Ореанда-Новости" К неожиданному выводу пришли медицинские специалисты - чрезмерное употребление чая может сказаться на здоровье человека не самым лучшим образом.
Чай - наиболее популярный напиток во всём мире. Он обладает многими полезными свойствами. Так например, вещество теин, содержащееся в чае, благотворно влияет на нервную систему человека, а белки и аминокислоты - на обмен веществ. Однако, врачи в ходе исследования выявили и ряд негативных компонентов, содержащихся в чае. Люди, выпивающие свыше пяти кружек чайного напитка, подвергают собственную зубную эмаль разрушению. В чае содержатся именно такие компоненты.
Отдельного внимания медицинских специалистов заслуживает употребление чая из пакетиков. Производители пакетированного чая используют, в основном, старые листья этого растения. В них накапливается большое количество фторидов, которые, в свою очередь, поступают в чайный лист из почвы. Из-за постоянно употребляемых организмом фторидов у человека могут развиться различные онкологические заболевания. Вредно и употребление пакетированного чая для почек и костей человека.
Чрезмерное употребление чая может привести к плохому усвоению железа организмом человека и к затруднённой работе печени. Пить большое количество чая на ночь также вредно, предупрждают медики. Это может привести к бессоннице, так как в чае содержится ещё больше кофеина, нежели в кофе.
Исходя из приведённых данных, полученных в результате исследований, учёные из государственного Университета штата Нью-Джерси, расположенного на территории Соединённых Штатов Америки, рекомендуют ежедневно выпивать не более двух чашек чая. Таким образом, организм человека не пострадает от употребления этого любимого всеми напитка.
Чай - наиболее популярный напиток во всём мире. Он обладает многими полезными свойствами. Так например, вещество теин, содержащееся в чае, благотворно влияет на нервную систему человека, а белки и аминокислоты - на обмен веществ. Однако, врачи в ходе исследования выявили и ряд негативных компонентов, содержащихся в чае. Люди, выпивающие свыше пяти кружек чайного напитка, подвергают собственную зубную эмаль разрушению. В чае содержатся именно такие компоненты.
Отдельного внимания медицинских специалистов заслуживает употребление чая из пакетиков. Производители пакетированного чая используют, в основном, старые листья этого растения. В них накапливается большое количество фторидов, которые, в свою очередь, поступают в чайный лист из почвы. Из-за постоянно употребляемых организмом фторидов у человека могут развиться различные онкологические заболевания. Вредно и употребление пакетированного чая для почек и костей человека.
Чрезмерное употребление чая может привести к плохому усвоению железа организмом человека и к затруднённой работе печени. Пить большое количество чая на ночь также вредно, предупрждают медики. Это может привести к бессоннице, так как в чае содержится ещё больше кофеина, нежели в кофе.
Исходя из приведённых данных, полученных в результате исследований, учёные из государственного Университета штата Нью-Джерси, расположенного на территории Соединённых Штатов Америки, рекомендуют ежедневно выпивать не более двух чашек чая. Таким образом, организм человека не пострадает от употребления этого любимого всеми напитка.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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