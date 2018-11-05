ИА «Ореанда-Новости» На создание электронной модели человеческого мозга ушло 65 536 идентичных 18-ядерных процессоров. Новый суперкомпьютер был разработан инженерами Advanced Processor Technologies из Манчестерского университета.

Группа Advanced Processor Technologies исследует передовые и новые подходы к обработке и вычислению. Она была основана в Школе информатики в Манчестерском университете, где более 50 лет назад началось исследование компьютерных технологий, в результате чего был создан первый в мире программный компьютер.

Сегодня основное внимание в исследовании уделяется выявлению новых способов использования огромной сложности миллиардных транзисторных микрочипов, полупроводниковая технология которых станет обычным явлением в течение следующего десятилетия.

Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker) — это массивный параллельный, маломощный, нейроморфный суперкомпьютер. Он предназначен для моделирования очень больших, биологически реалистичных, нейросетевых нейросетей в реальном времени. Машина состоит из 65 536 идентичных 18-ядерных процессоров, давая ей 1 179 648 ядер в целом. Каждый процессор имеет встроенный маршрутизатор для формирования связей со своими соседями, а также собственный 128 МБ памяти для хранения синаптических весов. Каждое ядро ​​представляет собой ARM968, изготовленный с использованием процесса 130 нм.

Машина построена так, чтобы имитировать биологическую структуру и поведение мозга. Она демонстрирует значительный параллелизм и устойчивость к отказу отдельных компонентов. С более чем одним миллионом ядер и одной тысячей симулированных нейронов на ядро ​​машина способна имитировать один миллиард нейронов. Это эквивалентно чуть более 1% от 85 миллиардов нейронов человеческого мозга.

SpiNNaker - британский проект, возглавляемый профессором Стивом Фурбером в Манчестерском университете. Также участвуют сотрудники университетов Саутгемптона, Кембриджа и Шеффилда. Проект начался в 2005 году и в настоящее время финансируется правительством Великобритании. Микрочипы были изготовлены и доставлены в лабораторию в июне 2011 года. Прототип с 864 ядрами был построен в середине 2012 года.

Машина SpiNNaker и ее многопроцессорные чипы были разработаны в Манчестере, Великобритания. Многопроцессорная матрица была изготовлена United Microelectronics Corporation (UMC) в Тайване с использованием 130 нм процесса. Сопровождающая память — это стандартная 128 МБ DDR SDRAM от Micron Technology в Айдахо, США. Многопроцессор и память были установлены вместе, один над другим, в пакете 300 BGA. Упаковка была сделана Unisem Europe около Крумлина, Уэльс.