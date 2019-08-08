08.08.2019, 18:12
Человечество является причиной вымирания биологических видов на Земле
ИА «Ореанда-Новости». На Земле существуют порядка двух миллиардов живых видов. Это число включает в себя различные бактерии, растения, грибы и животные. Миллион видов из этого количества находится под угрозой вымирания в течение уже 10 лет. Учёные всё чаще говорят о новой волне вымирания живых существ, виной которой - человек.
Антропоценом называют условную геологическую эпоху, в центре которой находится человеческая деятельность, имеющая наибольшее влияние на экосистему планеты. Учёные утверждают, что на сегодняшний день мы находимся в разгаре этой эпохи, так как оказываем огромное влияние на жизнь Земли. От наших действий зависит существование большинства видов живых организмов, состояние природных ресурсов планеты.
Вымирание вида приходит со смертью последнего его представителя. Учёные из международного Центра биологического разнообразия утверждают, что до начала антропоцена скорость вымирания видов составляла менее пяти в год. Сегодня же эта цифра возросла до тысячи.
Причинами такого масштабного вымирания биологических видов являются небезопасные пастбища, где неправильное разведение животных способствует выбросам парниковых газов, что приводит к глобальному потеплению; масштабная вырубка леса, что несёт собой подвержение опасности 80% всех живых организмов на Земле; истощение полезных ископаемых, которое является причиной изменения в экосистеме.
Антропоценом называют условную геологическую эпоху, в центре которой находится человеческая деятельность, имеющая наибольшее влияние на экосистему планеты. Учёные утверждают, что на сегодняшний день мы находимся в разгаре этой эпохи, так как оказываем огромное влияние на жизнь Земли. От наших действий зависит существование большинства видов живых организмов, состояние природных ресурсов планеты.
Вымирание вида приходит со смертью последнего его представителя. Учёные из международного Центра биологического разнообразия утверждают, что до начала антропоцена скорость вымирания видов составляла менее пяти в год. Сегодня же эта цифра возросла до тысячи.
Причинами такого масштабного вымирания биологических видов являются небезопасные пастбища, где неправильное разведение животных способствует выбросам парниковых газов, что приводит к глобальному потеплению; масштабная вырубка леса, что несёт собой подвержение опасности 80% всех живых организмов на Земле; истощение полезных ископаемых, которое является причиной изменения в экосистеме.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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