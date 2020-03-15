15.03.2020, 10:52
Человек не может похудеть не из-за лени - заявляют специалисты
ИА «Ореанда-Новости». Чтобы похудеть недостаточно меньше есть и больше заниматься физической активностью. Специалисты выяснили в своём заявлении, что именно стигматизация вредит людям с лишним весом.
Стигматизация, то есть навешивание ярлыков, вредит физическому и психическому здоровью людей с ожирением. Например, считается, что достаточно лишь силы воли для того, чтобы начать заниматься спортом и худеть, а операции по уменьшению желудка - путь слабых. Это не так. Организм при избыточном весе старается сохранить вес, поэтому при занятии спортом у некоторых повышается аппетит и снижается скорость обмена веществ. Само ожирение может начать развиваться из-за стресса, генетической предрасположенности и психических расстройствах.
Также есть данные, которые подтверждают, что женщинам с ожирением тяжелее устроиться на работу, а "полным" людям платят меньше, чем другим, даже если они делают ту же работу.
Заявление было составлено 36 специалистам и было подтверждено во многих странах, включая Россию.
Стигматизация, то есть навешивание ярлыков, вредит физическому и психическому здоровью людей с ожирением. Например, считается, что достаточно лишь силы воли для того, чтобы начать заниматься спортом и худеть, а операции по уменьшению желудка - путь слабых. Это не так. Организм при избыточном весе старается сохранить вес, поэтому при занятии спортом у некоторых повышается аппетит и снижается скорость обмена веществ. Само ожирение может начать развиваться из-за стресса, генетической предрасположенности и психических расстройствах.
Также есть данные, которые подтверждают, что женщинам с ожирением тяжелее устроиться на работу, а "полным" людям платят меньше, чем другим, даже если они делают ту же работу.
Заявление было составлено 36 специалистам и было подтверждено во многих странах, включая Россию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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