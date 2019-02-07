ИА «Ореанда-Новости» Непредсказуемые изменения климата могут произойти на Земле в результате таяния ледников. По всей планете произойдёт изменение температуры, а также поменяются погодные условия.

К такому выводу пришли учёные из канадского университета Макгилла, результаты исследований которых опубликованы на портале EurekAlert.

Специалисты попытались выяснить, на основе современной климатической политики государств и международных организаций, какие изменения климата ожидают планету.

Так на основе смоделированного сценария, исследователи выяснили, что к 2100 году в океанах изменится температура и циркуляция потоков воды, а произойдёт это из-за таяния ледников в Арктике и Антарктиде.

Ведущий автор исследований, профессор центра изучения Антарктиды из новозеландского Университета королевы Виктории в Веллингтоне Ник Голледж утверждает, что температура на Земле вскоре станет на 3-4 градуса выше, что повлечёт за собой нарушения морских течений и изменению температур.

Учёные, проанализировав собранные данные, пришли к выводу, что влияние таянья ледников не будет равномерно отражаться на окружающей природе. Таким образом, когда талые воды достигнут Гольфстрима, там ослабится течение, что приведёт к повышению температур в Арктике, Канаде и Центральной Америке. При этом на северо-западе Европы наступит похолодание.

Также ранее, учёные из Международного института прикладного системного анализа, проанализировали и сопоставили климатические изменения с «арабской весной».

В исследовании отмечается, что климатические изменения являются одной из причин восстаний в Тунисе, Ливии, Йемене, Сирии в 2010-2012 годах.

Народные волнения, в том числе, спровоцировало повышение в регионе средних температур. Из-за продолжительной засухи, дефицита воды сельское хозяйство терпело колоссальные убытки, вследствие чего сельское население перебралось в город. Таким образом, города стали переполнены, стало не хватать жилья и работы. В итоге, в совокупности с другими факторами, это привело к гражданской войне.