



Стало известно, что создание подобных роботизированных машин заказали Фонду несколько российских ведомств.



Об Этом журналистам сообщил Сегей Хурс, руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда.



ИА «Ореанда-Новости» . Несколько дней назад российский Фонд перспективных исследований анонсировал разработку четвероногих роботов.Об Этом журналистам сообщил Сегей Хурс, руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда.

Четвероногие роботы уже разрабатывались иностранными компаниями, однако российский аналог, по словам Сергея Хурса, отличается от зарубежных моделей. Фонд пока не раскрывает всех подробностей об их внешнем виде, технических характеристиках и точном назначении.



Специалист Фонда перспективных исследований рассказал, что российские четвероногие роботы могут производить достаточно точные действия, их использование пригодится в разных сферах жизни человека. Сообщается, что отечественные четвероногие роботы имеют преимущество над колесными и гусеничными роботизированными машинами.



Российская разработка способна преодолевать труднопроходимую местность, например, каменистые горные тропы. Также машина может подниматься и спускаться по лестничным ступеням.





Сегей Хурс рассказал, что учёные под его руководством уже выпустили целую линейку таких роботов.



Первоначально это был инициативный проект группы специалистов Фонда перспективных исследований, позднее им заинтересовались представители некоторых российских министерств и ведомств.



Кто именно спонсирует проект не сообщается. Учёный ответил, что четвероногие роботы могут выполнять разведывательные функции, использоваться в качестве вьючных животных и собак-поводырей.





Напомним, что самым известным разработчиком роботизированных машин сегодня является американская компания Boston Dynamics. Особую известность приобрели их четвероногие роботы: BigDog, Cheetah и LittleDog. BigDog является самым крупным образцом – он способен переносить до 150 кг груза, при этом скорость его передвижения равна скорости пешехода. Cheetah - самый быстрый четвероногий робот. Он способен развивать скорость до 45 км/ч. Последняя машина LittleDog - небольшой по размерам робот, служащий для различных исследований.





Свою продукцию Boston Dynamics планирует запустить в массовое производство. В частности, уменьшенный аналог четвероногого робота BigDog SpotMini поступит в продажу в 2019 году.