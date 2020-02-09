ИА «Ореанда-Новости». По сообщениям защитников природы, четырёх редких горилл редкого вида, в том числе беременную самку, убила молния.

GVTC, африканской природоохранной группой, было найдено три мёртвые самки и детеныш в Национальном парке Мгахинга в Уганде. Животные были обнаружены со значительными повреждениями. Такие травмы говорят о том, что гориллы получили сильный удар током.

Горные гориллы являются одним из самых редких видов приматов. В настоящее время в мире насчитывается около тысячи животных. Они обитают только на небольшой территории. Это район, находящий на пересечении территорий Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды.

Погибшие гориллы были членами группы, которую местные власти называют «семьёй Хирва». В ней состояло 17 животных.

В прошлом году «семья» поселилась на территории Уганды, перейдя из Руанды. И уже более года гориллы проживают в горах Вирунга.