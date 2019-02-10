ИА «Ореанда-Новости» Учёные выяснили способы, которые помогут продлить молодость и замедлить старение. Как показали исследования экспертов из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне, скорость, с которой стареет человек, зависит от генетических особенностей всего 20%.

Как отмечают специалисты, отсрочить старость можно самостоятельно, соблюдая в течение жизни определённые правила. В исследовании приняли участие около тысячи человек, на старте им всем было 26 лет, специалисты наблюдали за состоянием их организма на протяжении десятка лет.

Результаты эксперимента показали, что скорость старения у всех людей разная. Некоторые «распрощались» с молодостью в три раза быстрее остальных, так всего за год они старели, как за целых три. Другие же, напротив, дольше оставались молодыми, так как за 16 месяцев они старели, как за 12. Когда всем участникам

В течение 12 лет, пока шло исследование, учёные убедились, что основными фактором, продлевающим молодость, являются физические упражнения, выполняемые на регулярной основе, соблюдение принципов правильного питания, своевременные медицинские обследования, а также полный отказ от табака.

При этом, как отметили исследователи, быстрее состарятся те люди, чей психологический возраст превышает фактический. Также на скорость старения влияют постоянные стрессы.

Затем учёные из Германии и Великобритании назвали ещё один способ, как обеспечить себе продолжительную молодость организма и не умереть раньше времени. Необходимо отказаться от употребления сладкого, так как торты и конфеты приводят к преждевременному старению. По словам специалистов, лучше заменить вредные сладости на грецкие орехи, гранаты или клубнику.

Специалисты провели эксперимент, в котором перевели мушек-дрозофил на «сладкое» питание, как показали результаты эксперимента, сладкое повлияло на ген FOXO, отвечающий за старение. Когда мушек перевели обратно на нормальное питание, показатели не улучшились, около половины насекомых умерло. Таким образом, чрезмерное употребление сладкого приводит к быстрому старению и повышает риск преждевременной смерти.