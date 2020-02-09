ИА «Ореанда-Новости». На прошлой неделе люди стали замечать загадочные значки на одежде почти всех сенаторов США.

Значки, которые массово стали появляться на одежде сенаторов США, повествуют об изменениях климата.

Эд Хокинс, климатолог из Университета Рединга, создал график, который показывает, как мир становится теплее. Проведённые исследования должны были раз и навсегда развеять сомнения мира в том, что климат меняется и это не заговор властей против народа. График стал своеобразным символом, напоминающим о мировой угрозе, касающейся каждого из нас.

Сенаторы-демократы США Том Карпер, Шелдон Уайтхаус и Крис Ван Холлен стали носить его в качестве значка адреса штата Юнион, чтобы напомнить всем, что климатическая угроза не исчезнет сама собой.