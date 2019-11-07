ИА «Ореанда-Новости». Группа американских учёных провела исследование и обнаружила новый штамм ВИЧ.

Об этом передаёт американский телеканал CNN.

Открытие было сделано в процессе исследования, проводимого корпорацией Abbott Labaratories и университетом Миссури. Это происходит впервые за практически двадцать лет.

У заболевания существует множество подтипов и штаммов, так как оно постоянно изменяется и мутирует. Новый штамм относится к группе М вида ВИЧ-1.

Директор нацинститута аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что повода для беспокойства нет. Этот штамм является аномалией. Им заражены не так много людей.

Исследования по обнаружению новых штаммов и контролю уже известных происходят постоянно. Это необходимо для отслеживания ситуации с заражениями среди населения.