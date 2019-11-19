19.11.2019, 19:06
CRISPR-кровь помогла вылечить первых пациентов
ИА «Ореанда-Новости».С помощью CRISPR-крови были вылечены первые пациенты, сообщает научное издательство «N+1».
С лета 2019 года Vertex и CRISPR Therapeutic провели первые испытания генетически отредактированных клеток, которые помогают бороться с наследственными заболеваниями крови. Генеральный директор CRISPR Therapeutics Самарт Кулькарни рассказал, что их разработка уже помогла 2 пациентам.
У одного пациента наблюдалась бета-талассемия, поэтому пациент нуждался в постоянном переливании крови. Сейчас это не требуется, болезнь прошла. У второго пациента была выявлена серповидноклеточная анемия. После CRISPR-терапии пациент перестал страдать от закупорки сосудов. Две болезни входят в одну классификацию: мутации в гене гемоглобина.
Проведённые исследования пока незначительные, поэтому ещё рано говорить о возможности повсеместного лечения наследственных болезней крови с помощью CRISPR-терапии.
С лета 2019 года Vertex и CRISPR Therapeutic провели первые испытания генетически отредактированных клеток, которые помогают бороться с наследственными заболеваниями крови. Генеральный директор CRISPR Therapeutics Самарт Кулькарни рассказал, что их разработка уже помогла 2 пациентам.
У одного пациента наблюдалась бета-талассемия, поэтому пациент нуждался в постоянном переливании крови. Сейчас это не требуется, болезнь прошла. У второго пациента была выявлена серповидноклеточная анемия. После CRISPR-терапии пациент перестал страдать от закупорки сосудов. Две болезни входят в одну классификацию: мутации в гене гемоглобина.
Проведённые исследования пока незначительные, поэтому ещё рано говорить о возможности повсеместного лечения наследственных болезней крови с помощью CRISPR-терапии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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