С лета 2019 годапровели первые испытания, которые помогают бороться с наследственными заболеваниями крови. Генеральный директор CRISPR Therapeutics Самарт Кулькарни рассказал, что их разработка уже помогла 2 пациентам.У одного пациента наблюдалась бета-талассемия, поэтому пациент нуждался в постоянном переливании крови. Сейчас это не требуется, болезнь прошла. У второго пациента была выявлена серповидноклеточная анемия. После CRISPR-терапии пациент перестал страдать от закупорки сосудов. Две болезни входят в одну классификацию: мутации в гене гемоглобина.Проведённые исследования пока незначительные, поэтому ещё рано говорить о возможности



