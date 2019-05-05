ИА «Ореанда-Новости». В последние годы бизнес по выращиванию морских водорослей в штате Мэн считался просто «игрой с сорняками», его адепты представляли эту затею как экономический генератор для сельского штата, однако в настоящее время отрасль сталкивается с новыми жесткими ограничениями.

Мэн имеет давнюю традицию сбора морских водорослей, когда эти глубоководные растения собирают для коммерческих целей, включая использование водорослей в процессе изготовления популярных продуктов питания. По словам представителей отрасли, недавнее решение суда может кардинально изменить характер бизнеса в штате Мэн, в котором за последние десять лет урожай морской продукции растёт, как на дрожжах.

Верховный суд штата постановил, что для сбора каменной водоросли, которая является критически важной для промышленности, необходимо разрешение землевладельцев, проживающих в прибрежных районах. Совет по борьбе с морскими водорослями штата Мэн назвал это решение «неутешительным препятствием», которое принуждает промышленность к затратной модернизации.

По мнению Джорджа Сивера, вице-президента компании Ocean Organics из Вальдоборо, компании, которая в течение 40 лет занималась обработкой каменистых растений, решение суда может потребовать сложно исполнимых на практике правил. Водоросли собирают с приливных отмелей, где границы собственности могут быть нечеткими, отметил он.