ИА «Ореанда-Новости» Диетолог Антонина Стародубцева поделилась с любителями бургеров, как есть любимые блюда и не толстеть.

По словам столичного специалиста, основные составляющие бургера – булочка и говяжья котлета, с достаточно высоким содержанием жира.

Дополнительную калорийность бургеру добавляют соусы с содержащимися в них сахаром и жирами.



Стародубцева предлагает альтернативу бургерам в виде домашних продуктов. Например, булочка из цельнозернового хлеба с небольшой нежирной котлетой, приготовленной на гриле или в духовке. При этом весьма приветствуется любая зелень и отсутствие соуса.

Диетолог утверждает, что такой бургер можно без риска для фигуры съедать раз-два в неделю.