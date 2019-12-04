ИА «Ореанда-Новости». Диетолог из Германии Стефан Хиллеян рассказал, какие продукты не годятся, чтобы есть их на завтрак, пишет РИА Новости.



Эксперт отметил, что неправильный завтрак может стать причиной неважного самочувствия в течение дня. Диетолог рекомендовал не есть на голодный желудок цитрусовые, так как они раздражают слизистую желудка. Всё это может вызвать гастрит.



Не рекомендуется также есть на завтра помидоры, так как они содержат дубильную кислоту, которая повышает кислотность желудка. Раздражает слизистую и кофе.



Под запрет попала и газировка, которая замедляет пищеварение и может вызвать проблемы с кишечником.