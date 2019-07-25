ИА «Ореанда-Новости». Специалисты заявили, что самый эффективный способ похудеть – это правильно питаться, пишет «Газета.ру».



Эксперты также отмечают, что для избавления от лишнего веса нужно не пропускать завтрак, съедая утром, например, творог или омлет. Завтрак должен быть сытным, тогда чувство сытости сохранится на весь день.



Питаться нужно каждые четыре часа небольшими порциями, это позволит заглушить чувство голода. Кроме того, диетологи подчёркивают, что человек должен в день употреблять не меньше 1200 калорий.