ИА «Ореанда-Новости». Испанский диетолог Мария Мерино рассказала, какие продукты чаще других могут стать причиной пищевого отравления, пишет РИА Новости.



Так, осторожными надо быть с яйцами. Их обязательно нужно хранить в холодильнике. Врач отметила, что не стоит оставлять без холодильника блюда, в которых есть майонез или другой соус из яиц.



Кроме того, причинами отправлениями могут также быть рыба и морепродукты. Приобретать их нужно только у проверенных продавцов. Диетолог отметила, что нельзя есть курицу в сыром виде: из-за сальмонелл и стафилококков это мясо всегда нужно доводить до полной готовности.