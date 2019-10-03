ИА «Ореанда-Новости». Врач Марина Ваулина рассказала, что нельзя злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли, пишет «Вечерняя Москва».



Специалист также рассказала, что для наиболее тяжёлым для человека является гусиный жир. Кроме того, организм не очень легко усваивает утку, жирную баранину и свинину.



К диетическому мясу относится курица, индейка и кролик. Кроме того, вареное или приготовленное на пару и поданное с овощами мясо усваивается лучше. А свиной шашлык с жиром в мышечных волокнах и канцерогенными частичками дыма полезной пищей назвать сложно.