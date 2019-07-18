ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Анна Ивашкевич сообщила, что не стоит отказывать себе в сладком, если организм его хочет, однако выбирать следует наиболее безвредные сладости, пишет «Эксперт.Online».



Специалист отмечает, что лучше всего выбрать зефир, шоколад, пастилу или сладкие фрукты. А вот от сладостей, в которых есть крем и жир, стоит отказаться, так как от них можно быстро набрать вес.



Ивашкевич отметила, что сладкое необязательно есть только утром. По её словам, оптимальным временем для десерта является временной промежуток с 15:30 до 17:00. В это время в крови меньше всего мелатонина и кортизола, которые приводят к сонливости. Сладкое может улучшить это состояние.